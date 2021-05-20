根據《網路溫度計》的數據顯示，這兩天蔡英文的聲量已經創下去年520以來的次高，甚至超過去年8月28宣布開放美豬進口，但是負面聲量卻達到過去一年的最高點。資深媒體人單厚之分析，民進黨今天的政治能量，早已沒有事事對抗、動輒上綱的本錢，四大公投可能變成「對民進黨的不信任投票」。

單厚之19日在《美麗島電子報》撰文指出，過去幾年，民進黨幾乎任何議題都能隨心所欲，只要搬出台灣價值，就能輕易碾壓所有的異議跟質疑。經過蔡英文817萬票的大勝，民進黨對於自己有強大的自信，認定即便社會對於萊豬、三接都有極大的不滿，但只要全黨團結登高一呼，必然能催出深綠支持者的票，就有機會否決公投。

不料，台灣新冠肺炎疫情大爆發，又遇上5天內停電兩次，加上中南部缺水，蔡英文的負面聲量達到過去一年的最高點。

單厚之認為，四大公投民進黨即使盡全力鼓動深綠基本教義派的支持者，最終也不會變成「民進黨對抗國民黨」，反而更可能變成是「對民進黨的不信任投票」。

單厚之強調，民進黨今天的政治能量，早已沒有事事對抗、動輒上綱的本錢。民進黨如果仍然以為靠愛台灣、側翼、哏圖，就能打遍天下無敵手，只會離台灣社會越來越遠。

(中時新聞網)