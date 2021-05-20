林口按摩店偷營業還接待2客人 遭警查獲依法開罰（翻攝照片／戴上容新北傳真）

林口按摩店偷營業還接待2客人 遭警查獲依法開罰（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新冠疫情嚴峻，雙北陸續發生不明、群聚病例，19日雙北疫情警戒至第三級，要求八大場所暫停營業以避免大規模社區傳播，林口中正路上某按摩業者仍於19日接待2名客人，因為該店開冷氣、有燈光遭林口警方查獲，警方通知相關單位依傳染病防治法開罰。

林口中正路上一樓按摩店19日上午10時偷偷營業，因店內有燈光、冷氣運轉等事實，引起轄區警方的注意前往稽查，赫然發現年約半百的經營者仍在營業，且店內有2名客人。

林口警分局表示，林口警配合政府防疫政策，每日規畫臨檢勤務，編排專責警力持續複查防疫強制停業店家，19日上午發現該按摩店家未遵守防疫規定營業，分局立即蒐證函請市府業管機關依據傳染病防治法裁罰。

林口分局呼籲，將持續加強取締不法，防堵疫情破口，對於違反相關規定業者，警方必蒐集相關事證函請市政府權責機關依法開罰；呼籲業者不要心存僥倖，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。

(中時 )