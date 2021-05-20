本土疫情嚴峻，因應不斷增加的本土病例，新北市17間專責醫院，提供民眾篩檢服務。新北市三峽恩主公醫院因設有專責病房收治隔離病患，17日起暫停院內四癌篩檢服務及門診手術，呼籲無接觸史和活動史、無症狀者不要前往篩檢站，避免接觸其他感染者。

恩主公醫院指出，疫情升至三級警戒，院方負起防疫與醫療責任，17日起除暫停院內四癌篩檢服務及門診手術，民眾住院前須先進行PCR檢測，非緊急醫療需求的門診、檢查、復健等建議延後就醫，領慢箋病患多利用預約慢箋要來速快速領藥，減少到醫院的暴露風險，全面啟動防疫應變計劃，儲存醫院醫療能量。

恩主公醫院表示，醫院為降低感染風險，採集中照護原則，醫護人員、主治醫師將每日電話關心病人，並依病人照護需要進入病房照顧，病人在隔離病室承受的不適和心理壓力，醫療團隊也感同身受，盼大眾體諒。

恩主公醫院院長吳志雄也向醫療團隊喊話，感謝醫療人員在前線揮汗作戰，為台灣醫療量能的一片天，盼攜手挺過這波疫情，另外也呼籲民眾提高警覺，避免不必要的移動和活動、落實勤洗手等措施，杜絕疫情傳播。

(中時 )