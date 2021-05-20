前高雄市長韓國瑜質疑蔡政府怎會疫情燒了1年疫苗採購量仍不足、負壓隔離病房和輕症中心沒建、線上教學系統更是一團亂，「1年來到底超前部署了什麼？」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，在疫情最嚴峻的時刻，中央地方一定要努力齊心好好做事，大家加油團結在一起，努力把疫情控制下來，讓台灣每一個人都能夠平安。

韓國瑜昨在臉書發文指出，過去這一年多裡，政府到底「超前部署」了什麼？台灣的疫苗採購足夠了嗎？負壓隔離病房和輕症中心建置了嗎？大小城鎮、特別是偏鄉區域的遠端教學網路系統設置完善了嗎？疫情進入不同等級的標準流程和跨部門指揮系統整合了嗎？老天給我們的這一年多，政府除了每天按時開記者會之外，針對全國防疫到底超前做了什麼？

韓國瑜也說，台灣人民不但了不起，而且特別善良又能忍。在疫情擴散之際、全台飽受缺水之苦的困境中，5天內還發生2次大停電，衝擊影響多少企業跟家庭？這2次的停電，昭然揭露執政黨的能源政策完全是不實的廣告台詞、而且還是會引發國安顧慮的國家級謊言。

(中時 )