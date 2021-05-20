議員在多個LINE群組狂傳有人確診 。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

議員在多個LINE群組狂傳有人確診 。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美、伸港、線西區的議員王國忠，昨天在LINE的大量群組，傳播某工業區某公司有人確診了，議員賴清美提醒，已經問過衛生局，是接觸者檢查，不要再傳了，仍被王國忠強調，「剛公司董事已經確認，不是假消息」，訊息傳播開來，人心惶惶，彰化縣衛生局長表示，昨天接觸者檢查就多達1200多人，自行公布有關疫情不實消息，將依規定依法辦理。

賴清美表示，人心已經夠緊張了，還有人到處傳播確診，提醒不要再傳了，還有人跳出來幫腔，直說這是攸關整個彰化的大事，王國忠也說「請不了解的人，不要亂下定論」，賴清美指出，疫情有統一發布的途徑，這樣到處放消息，不是都亂了嗎？

昨天該區民代、里長等地電話幾乎都被打爆了，紛紛在問，啊足跡怎麼都沒公布？到底是誰啊？緊張程度不斷的飆升。彰化縣衛生局表示，這波疫傳傳播速度很快，為了防堵疫情再擴大，接觸者都為例入採減，彰化縣昨天的採檢量就多達1200人，採檢量相當大，接觸者檢查不等於是確診，結果要等公布，散布不實消息，一律依規定法辦。

彰化縣衛生局表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

(中時 )