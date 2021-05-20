報到完成後工作人員以電話聯絡問診醫師進行電話問診，再由專人將藥單送到這裡完成批假。(吳建輝攝)

最後由病患或家人到院外的「藥來速」窗口取藥，全程都不進到醫院。(吳建輝攝)

彰化疫情擴散開來，水果盤商傳播力強導致南彰化變成新冠肺炎重災區，而彰化醫院負責麗園專案篩檢，導致許多民眾不敢進到醫院，深怕染疫，衛福部彰化醫院今天宣布啟動電話問診，讓病情穩定的慢性患者在院外與醫師通話問診，在到院外「藥來速」窗口取藥，整個流程僅10分鐘就能完成，大大降低接觸機會。

彰化醫院即日起在大門口外設置「院外批價櫃台」，讓慢性病患在此掛號，預約的也是到此報到，報到完成後工作人員以電話聯絡問診醫師進行電話問診，再由專人將藥單送到這裡完成批假，最後由病患或家人到院外的「藥來速」窗口取藥，全程都不進到醫院。

彰化醫院院長曾孔彥表示，慢性病患者長期服藥，疫情嚴峻缺藥又不得不到醫院領藥，心理壓力極大醫院可以體會，因此多方思考後提出電話問診的服務，讓慢性病人從問診、取藥、批價、掛號等都不用進到醫院，盡量加速流程讓民眾方便，也減少出門在外染疫的風險。

曾孔彥說，目前也正在研議預約門診的慢性病患，可以在家電話問診，醫師問診後開立處方箋，由家人或朋友帶著健保卡到「院外批價櫃台」批價後，就可以到「藥來速」領藥，又大大減少在外時間。

曾孔彥強調，此方案是針對長期在部彰看病取藥，同時病情穩定的慢性病人，在疫情嚴峻時的權宜措施，預計至少實施到5月29日，醫院一起與民眾對抗疫情。

(中時 )