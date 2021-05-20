全台疫情緊張，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文政府去年拿下817萬史上最高的總統當選票數，如今疫情卻大爆發，過去我們相信政府相信黨，現在卻落得缺水缺電缺疫苗的下場，黃暐瀚認為，在520總統就職周年的日子，蔡英文應該要出來發表談話，向同胞好好說明。

黃暐瀚今(20)日在臉書發文表示，元旦談話、520就職周年演說跟雙十國慶談話，是三個總統應該跟國人發表談話的時候，或許宣揚政績，或許說明政策，也許有什麼地方做不夠，做不好，可以趁機會，跟同胞好好說明。但沒想到，總統今日行程卻是：「無公開行程」。

過去這一年多來，面對疫情，黃暐瀚相信，至少有七成的民眾，都選擇相信政府，相信政府說搭捷運不用戴口罩，後來又相信政府去排隊買口罩，然後相信政府美台關係史上最好，相信台灣疫情領先全世界，全球最安全。相信政府相信黨，相信了整整一年多，沒想到，卻在過去兩週，豬羊變色，缺水缺電缺疫苗。

黃暐瀚指出，美國彭博社最近寫了兩篇專文，討論台灣防疫破功。文章訪問美國病毒學專家，直指台灣「過於自信」「篩檢不足」「缺乏疫苗」，以致於防疫瞬間崩潰。黃暐瀚諷刺表示，「還好是彭博社，如果是台媒，下場也許就是撤照。」但是說真話，永遠比說好聽話重要。黃暐瀚認為，目前台灣民眾依舊願意相信政府，但政府也要有本事讓人民相信。他呼籲蔡政府，此刻別再分中央地方，在朝在野。凡是對台灣防疫有幫助的事，都勇敢去做，別再大內宣，別再政治考量了吧！

(中時新聞網)