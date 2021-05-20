新冠疫情持續擴大，金融業陸續中鏢，繼國泰金、富邦金、合庫金後，今天包括安泰銀、永豐銀、開發金旗下中國人壽都「自爆」有員工染疫，截至目前為止，金融業染疫家數已達到6家，也讓金融業危機總動員，思索如何面對病毒擴散。。

中壽是昨晚10點接獲通知，中壽敦北大樓14樓有一名內勤員工在19日通報確診；永豐金則是永豐銀北台中分行行員，北上到中和聚餐而染疫，19日確診；安泰銀則景美分行後台主管是16日確診，目前都已經啟動應變機制。

中壽員工信表示，該員工已依政府規定做相關處理措施，已立刻安排同樓層同仁做檢測、通知同樓層同仁返家不外出並加強自我健康監測、及19日晚間已安排清消等3大措施。

永豐金表示，永豐銀行北台中分行一位員工因在14日曾經北上與新北市中和區家人聚餐，16日家人因為身體不適，經羅列篩檢後確診，該名員工已依照政府規定進行相關處理措施。經查該名員工自17號起即未進入分行，目前已透過系統調查回溯之前一周內可能與該員工接觸的客戶，並轉請主管機關協助進行必要的防疫作為。

永豐金強調，自即日起至5月28日前，啟動居家上班機制，未來將視疫情發展，逐步提升至3,000人，疫情熱區則以最小人力維運，同仁若與確診者接觸，或有疑慮，將全額補貼協助同仁採檢。

安泰銀是5月16日接獲景美分行行員通報疑似感染症狀，隨即於該日完成該分行全面消毒工作，並要求該分行的全部同仁自5月17日起居家隔離14天並注意健康管理。該分行經消毒後，由總行另外調派其他人力，維持正常營運。後於5月17日通報確診。

安泰銀強調，這位行員係擔任景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶，於5月16日下午通報總行，疑似感染新冠肺炎，並依照主管機關指示進行相關處置，隨即於當日進行核酸檢測，當晚該分行相關員工9名、保全1名也配合疫情指揮中心規定，未再外出並自5月17日起居家隔離14天。

(中時 )