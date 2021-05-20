解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校今（20日）發布新聞稿表示，美「魏柏號」號飛彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

田軍里表示，西沙群島是中國固有領土。美軍這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們表示堅決反對。

田軍里強調，美方行為違反國際法和國際關係基本准則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的，充分證明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

在520前夕，「魏柏號」勃克級驅逐艦（DDG 54）方於18日沿海峽中線通過台灣海峽，解放軍東部戰區昨（19日）表示，美方向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，解放軍對美艦穿航行動全程跟蹤監視，應對一切威脅挑釁。

(旺報 )