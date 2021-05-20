台大驚傳1名學生確診！今（20日）上午台大接獲通報1學生確診新冠肺炎，該生沒有住在學校宿舍，且自自5/13以後也不曾進入校園，學校已展開相關疫調，而這名確診學生與本校附設醫院染疫事件無關，目前已進行隔離治療。

台大表示，學校目前已採取相關所需的防疫措施慎重因應，也根據該名確診學生提供的資料聯絡相關接觸者，通知接觸者們進行居家隔離或自主健康管理；並框列所接觸的公共場所地點，相關接觸場域已暫時關閉並進行環境消毒。

台大指出，隨著疫情警戒提升，社區感染的風險也隨之提高。現除所有課程全面改以遠距教學方式進行，校園活動亦採停辦、延期或改以線上方式進行之措施外，請所有師生同仁遵循防疫要求，停止非必要的公務、學習交流，並停止各館舍間的人員流動，減少群聚感染風險。

台大再次提醒全校教職員工生，務必減少人與人間的接觸，如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀。盼全校教職員工生皆能落實防疫措施，確保大家健康平安。

(中時 )