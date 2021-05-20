新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日醫護只穿防護衣不到一小時，上衣就全部汗濕。（陳君瑋攝）

新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完。（陳君瑋攝）

新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。（新北市立土城醫院提供）

新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。（新北市立土城醫院提供）

疫情升溫，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。

新北市宣布擴大增設社區篩檢站，在土城、永和耕莘醫院、部立樂生療養院設置篩檢站，土城篩檢站設立於市立土城醫院，服務區域包括土城、板橋、樹林；永和篩檢站設置於永和耕莘醫院，服務區域包括中和、永和、新店；樂生篩檢站設置部立樂生療養院，服務區域包括新莊、三重、蘆洲。

(中時 )