新北土城快篩站1.5小時號碼牌全發光 明日起擬採線上預約 12:072021/05/20 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，民眾穿著雨衣詢問檢驗相關問題。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日醫護只穿防護衣不到一小時，上衣就全部汗濕。（陳君瑋攝） 新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完。（陳君瑋攝） 新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。（新北市立土城醫院提供） 新北市成立3處快篩站，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌到9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。（新北市立土城醫院提供） 疫情升溫，新北市立土城醫院快篩站20日早上5點就有民眾來排隊，8點開始發號碼牌9點半就全部發完，院方研擬21日起採線上預約模式，避免民眾在大太陽下久候。 新北市宣布擴大增設社區篩檢站，在土城、永和耕莘醫院、部立樂生療養院設置篩檢站，土城篩檢站設立於市立土城醫院，服務區域包括土城、板橋、樹林；永和篩檢站設置於永和耕莘醫院，服務區域包括中和、永和、新店；樂生篩檢站設置部立樂生療養院，服務區域包括新莊、三重、蘆洲。 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 篩檢站 #永和 #土城醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 確診者二度造訪桃園楊梅寵物店 中壢Nova也中鏢 - 生活 深綠學者稱台缺水是大陸陰謀 彭啟明傻眼：小學教育真的很重要 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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