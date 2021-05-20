歐美疫情受控，逐漸朝景氣復甦邁進，帶動機器人等自動化相關設備出貨動能轉強。市場指標的日本工具機訂單，4月銷售金額較去年同期翻倍，創2010年8月以來最大增幅。法人認為，近期因通膨疑慮升溫，導致資金流出科技股，機器人族群受到連帶波及，提供投資人逢低布局的絕佳機會。

累計今年1到4月，日本工具機訂單金額達4460億日圓，年成長53%；外銷占居大宗，達3127億日圓、年增79%，主要銷往：中國、台灣、南韓等地，歐、美訂單需求也明顯增加。

市場預估，全球機器人四大家族中的發那科、安川電機等，在2021財年的淨利潤將分別成長3成、7成。另一家日本工具機大廠DMG森精機，上周更宣布，調高今年營收、獲利目標，合併純益將成長240%以上。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本是全球機器人出口大國，訂單金額消長反映機器人產業景氣榮枯。觀察去年6月以來，訂單動能已逐步轉強，今年2月更一舉突破千億日圓大關，顯示機器人產業邁入擴張周期。除了歐美汽車及零件業的需求提高外，台灣、南韓的半導體自動化設備，及中國的5G、電動車、資料中心、電腦、基礎建設所需的工具機生產設備，下單金額都成長5成，甚至2倍以上的幅度。

陳世杰強調，雖然近期受到投資風格轉換影響，資金流出科技股，連帶波及機器人族群，但是有基本面的支持，機器人股價後市欲小不易，投資人反倒應該把握短期震盪整理之際，逢低分批布局機器人相關基金。風格

(時報資訊)