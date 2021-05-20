由於半導體晶片短缺問題仍未解決，美國福特汽車將在不同時間輪流暫停和減少北美八座組裝廠的生產，這次的減產行動將一直持續到6月。

福特公司證實媒體取得的訊息，並表示受生產調度影響的車款包括Mustang 、Escape跨界休旅車、金雞母F-150皮卡，以及Bronco越野車。

福特發布電郵聲明表示，我們的團隊仍將充分運用現有的半導體配置，並將繼續尋找獨特的解決方案，盡可能向我們的經銷商和客戶提供足夠的高品質車輛。

在宣布停產消息的前一日，美國總統拜登才親訪位於密西根州的福特工廠，他在現場呼籲為擴大國內晶片產能提供支持，別讓目前的晶片短缺等問題再度發生。

拜登亦參訪了福特的一座新組裝廠，該工廠明年起將開始生產被寄予厚望的F-150電動皮卡。

這8座將輪流停產和減產的北美工廠包括伊利諾伊州的Chicago Assembly Plant、密西根州的Flat Rock Assembly Plant及Dearborn Truck Plant，還有密蘇里州的Kansas City Assembly Plant、墨西哥的Hermosillo Assembly Plant、肯塔基州的Louisville Assembly Plant，以及加拿大的Oakville Assembly Complex。

數周前，福特執行長Jim Farley曾提出警告，該公司預期第二季產量將損失約50%，較第一季的減少17%大幅惡化。福特並預估晶片大缺貨將導致今年獲利縮水約25億美元，達到預測區間的最高值。

(時報資訊)