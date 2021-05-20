由於全球對日本汽車與電子產品需求激增，也幫助日本4月的出口創下自2010年以來最高。同時，市場也寄望這亮眼的貿易數字，把日本景氣推回復甦正軌上。

路透社20日最新調查也顯示，海外訂單強勁下，日企5月製造業者的信心，來到兩年多來最高位置。

雖然有人認為，日本這些剛出爐的搶眼經濟數字，是因為2020年新冠疫情剛爆發時，市場萬念俱灰下比較基期較低所致。但不能否認的，現今全球需求的確也有升溫現象。

從2020年以來，由於美國與日本最需要的中國大陸，這全球兩大經濟體逐漸復甦，導致汽車與電子產品需求增加。雖然全世界晶片荒的問題還懸在那邊，但需求卻不減反增。

根據這份20日日本官方報告，4月份出口年增38％，較市場普遍預估值30.9％要好很多，而3月份則是上升16.1％，同時，也創下自2010年4月以來最大漲幅。運往美國的汽車與車用零組件，以及輸至中國大陸的晶片製造設備，是日本這次出口大增主要推手。

明治安田總合研究所（Meiji Yasuda Research Institute）認為，從這個貿易數據看來，日本出口正穩步回溫，特別是指這些2020年出口大降的汽車產品而言。以日本來說，本地企業資本支出增加，也被全球需求升高所推動。

這份日本政府最新出爐經濟報告，若按出口目的區分，日本最仰賴的貿易夥伴中國大陸，4月年增33.9％，主要是晶片製造設備，油電混合動力汽車與廢銅的大力貢獻。

至於汽車，車用零組件與船隻引擎熱銷，赴美出口更是年增45.1％，也是自2010年以來最大增幅。

還有，其它統計數據顯示，未來兩三季的資本支出指標核心機械訂單，三月份月增3.7％。這個不包括船隻與電力設施的核心訂單，較市場普遍預估的6.4％要來得遜色。

日本政府維持對機械訂單正向評估，但表示高峰期已過。

礙於目前還在實施的緊急狀態，日本的經濟被擊毀，首季重新出現衰退。同時，市場也看衰日本第二季的經濟成長率。

三井住友銀行（Sumitomo Mitsui）認為， 日本出口增加對日本經濟成長而言雖屬正面消息，但並不表示整個日本都可從中獲利。因為，目前最重要的是新冠疫苗接種率快快提升，日本服務業經濟活動才可藉此提升。

(時報資訊)