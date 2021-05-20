運費成本飆升，PET現貨價高檔不墜；儘管出口需求低迷，以及下游紡織業高庫存的壓力，致開工率下調，不過因高昂的長途貨運成本，導致歐洲和美國東海岸的需求疲軟，進而支撐亞洲的報價。

本周亞洲瓶級聚酯切片PET現貨報價，其中東北亞和東南亞皆平盤，為連續第三周持平，報價分別為940美元/噸和1005美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)