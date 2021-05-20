《商情》運費飆升 亞洲PET高價不墜 12:002021/05/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運費成本飆升，PET現貨價高檔不墜；儘管出口需求低迷，以及下游紡織業高庫存的壓力，致開工率下調，不過因高昂的長途貨運成本，導致歐洲和美國東海岸的需求疲軟，進而支撐亞洲的報價。 本周亞洲瓶級聚酯切片PET現貨報價，其中東北亞和東南亞皆平盤，為連續第三周持平，報價分別為940美元/噸和1005美元/噸。(商品行情網) 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 (時報資訊) #亞洲 #PET #運費 #飆升 #不墜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》防疫商機 3C買氣升溫 08:362021/05/18 財經 居家學習爆紅 電信巨擘搶商機 04:102021/05/18 財經要聞 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 國安局人事異動 陳進廣升副局長 04:102021/05/18 焦點要聞 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經 - 工商時報 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 財經要聞 - 工商時報 疫情爆不停 台股520收盤下跌90點 靠台積電驚險守住萬六 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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