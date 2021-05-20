台灣疫情緊張，全國升至三級警戒，民眾若外出用餐都得實聯制或改外帶。對此，兒科急診醫師吳昌騰表示，近日盡量都改外帶，且要避開通風不佳的環境，因為就算是坐隔壁桌，也有可能被傳染，並分享4個在外用餐注意事項。

吳昌騰昨（19）日在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》粉專分析，目前彰化確診人數達58人，其中3人為一家人，當中包含1歲半的幼兒，於5月10日至燒烤店用餐，當時隔壁桌坐的就是彰化首例確診的葡萄盤商，用餐1至2小時，在沒有任何接觸的情況下，3人均確診。

吳昌騰表示，「新冠病毒真的很厲害」，因為新冠病毒感染者呼氣時，空氣會產生許多帶有病毒的小顆粒，其中會被短距離（小於1公尺）內的人呼吸而吸入，其餘會分散到更長的距離（大於2公尺）的人吸入。吳昌騰說，吃飯時大家都會將口罩拿下，若遇到空氣流通不佳的室內環境，新冠病毒是可從空氣中吸入的。

吳昌騰建議，近期買外食最好以外帶最佳，絕對要避開空氣通風不佳的環境，若真須要在外用餐，定要做好個人防護，盡量縮短用餐時間。

吳昌騰也提供4個注意事項，包括第一，排隊時佩戴口罩，減少語言交流，與相鄰客人保持安全距離、第二，取餐時，避免用手直接觸碰他人頻繁接觸的物品表面，盡量選擇電子支付。

第三，就餐前，選擇表面清潔的桌椅，且靠近門窗通風較好的位置，避免聚集、最後，用餐時，要注意隨時保持口罩內側的清潔，避免汙染，也要避免與他人面對面用餐，同向且相隔一公尺最為安全。

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(中時新聞網)