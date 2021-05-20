昨（19）日，中央流行疫情指揮中心將全台疫情警戒提升第3級，並呼籲民眾減少外出，儘量宅在家做好防疫工作，連帶讓各大美食餐廳、賣場超商等外送單暴增，不過指揮官陳時中認為，外送有維生之必要性，所以不會要求暫停，但近日驚傳有外送員家人染疫，讓民眾憂心忡忡。對此外送平台「foodpanda」今（20）日宣布，將提撥1000萬補助雙北地區外送員接種COVID-19疫苗，並向政府喊話，希望能將外送員納入優先施打對象之一，相關補助資訊也將於近期另行公告。

面對國內疫情嚴峻，「外送」成為民眾解決每日三餐、補給民生用品的最佳途徑，可外送員家人染疫消息曝光，讓許多同行和民眾都心慌慌。對此外送平台「foodpanda」今日搶先宣布即刻提撥1000萬元，補助雙北疫情重災區外送員接種COVID-19疫苗，並趕於今年第3季前完成，同時呼籲政府未來疫苗分配上，能將接觸民眾機率極高的外送員列入優先施打對象之一，相關補助資訊將於近期另行公告。

不僅如此，外送平台「foodpanda」針對外送員保障部分也提供法定傳染病保險，若外送員確診，只要提供相關文件便可獲3萬元實質經濟援助；又其他外送平台「Uber」和「Uber Eats」，則提供合作夥伴新冠肺炎經濟援助計劃，凡經主管機關、醫師要求個人居家檢疫或相關隔離措施，可得最多14天財務補助，至於如何計算，可能要依照過去跑單情況來進行補助，細節有待進一步了解。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)