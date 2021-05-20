高通技術公司今天宣佈推出高通Snapdragon X65和X62 5G M.2參考設計，加速5G在各產業領域的採用，包括PC、常時連網PC（ACPC）、筆記型電腦、用戶端設備（CPE）、延展實境(XR)、電競和其他行動寬頻（MBB）裝置。

新的參考設計搭載首款3GPP Release 16規格的5G數據機射頻解決方案，即Snapdragon X65和X62 5G數據機射頻系統，支援眾多頻譜聚合、全球5G 6 GHz以下頻段和長距離毫米波，以及高功耗效率。Snapdragon X65 5G M.2參考設計以全球首個萬兆位元（10 Gigabit）5G解決方案打造，為各種行動寬頻產品類別的OEM廠商帶來先進的5G功能。這些用於隨插即用M.2外形尺寸的參考設計使OEM廠商能夠縮短高效能5G產品的上市時間。

高通技術公司資深副總裁暨4G/5G部門總經理Durga Malladi表示：「我們已經看到遠距工作和更高的行動性已使資料量出現大幅增長。為幫助滿足這類資料需求，並創造令人期待的新產品和體驗，我們推出全新5G M.2參考設計，解決5G設計前期的許多複雜性，使OEM廠商不需費心。高通技術公司致力於引領5G在智慧型手機以外領域的加速和擴展。我們已經建立了投入於5G行動寬頻的世界級工程和客戶服務團隊，為客戶提供先進的參考設計。我們賦予整個產業生態系最早能在2021年底推出新一代Release 16規格5G產品的能力，協助創造涵蓋運算、CPE、延展實境、電競、工業物聯網等各方面的新商機。」

仁寶電腦研發副總經理張以昀表示：「很高興能延續與高通技術公司從Snapdragon X55到Snapdragon X65和X62 5G M.2和LGA參考設計的合作，讓我們得以共同滿足客戶在CPE對於更大資料量不斷增長的需求。」廣和通執行長應凌鵬表示：「廣和通將提供以全新Snapdragon X65 5G M.2參考設計為基礎的創新產品和先進5G功能，為PC、CPE和其他產品類別帶來一站式無線通訊解決方案。」富士康工業互聯網採購長Pierre-Marie Lamour表示：「透過與高通技術公司在M.2參考設計的持續合作，我們得以將既有的PC技術專業與高通技術公司最新的連網與運算技術結合，進一步加速5G技術在PC裝置的普及。」

美格智能執行長杜國彬表示：「以Snapdragon X65和X62 5G M.2參考設計為基礎的全新隨插即用5G卡，將有助於加速5G在更多裝置類別中的採用。」Partron執行長Jong-Koo Kim表示：「高通技術公司的首款萬兆位元 5G M.2參考設計有望透過縮短萬兆位元 5G M.2模組的開發時間，促進Partron 5G模組業務的成功。」上海移遠通信執行長錢鵬鶴表示；「藉由全新Snapdragon X65和X62 5G M.2參考設計，移遠通信將加速為PC、CPE、延展實境、電競裝置和工業物聯網領域的客戶提供最先進的5G連網效能，進而實現5G快速擴展到更廣泛的裝置類別中。」

Sierra Wireless 5G和行動寬頻部門副總經理Larry Zibrik表示：「客戶已經開始依賴以高通技術公司的技術為基礎的Sierra Wireless寬頻模組，所帶來的高可靠性、效率和速度以實現其安全的網路應用。Sierra Wireless提供了經過認證的模組平台，可加快產品上市時間和支援關鍵性任務的使用案例。」日海智能總經理楊濤表示：「日海智能以連網為核心，致力於成為全球領先的人工智慧物聯網企業。我們很高興與高通技術公司在5G物聯網等領域合作。」Telit行銷和產品長Manish Watwani表示；「高通技術公司藉由推出全球首個3GPP Release 16 規格的5G數據機射頻解決方案，完成了另一個重要的里程碑。這一步將加速5G 6GHz以下頻段和長距離毫米波網路在新裝置上的部署速度。」WooriNet執行長Chang Hyun-kuk表示：「WooriNet專注於LTE／PS-LTE的物聯網裝置，希望藉由高通技術公司的M.2參考設計，提供以高達10Gbps的增強型行動寬頻（eMBB）服務和超可靠低延遲通訊（uRLLC）服務為基礎的有線和無線整合解決方案，例如智慧工廠、物聯網CPE、高速無線回程和B2B網路備份解決方案，以擴展5G生態服務。」

當今的消費者對他們的裝置抱持前所未有的高要求和期望。全新的參考設計搭載世界上先進的5G數據機射頻解決方案—Snapdragon X65和X62 5G數據機射頻系統支援，以易於使用的外形尺寸和介面，打造優秀的全球5G功能。因此，多個垂直產業類別的OEM廠商能夠在PC、常時連網PC、筆記型電腦、CPE、延展實境和電競裝置等更多區隔市場中快速推出支援6GHz以下頻段和毫米波的5G裝置。

Snapdragon X65和X62 5G M.2參考設計目前已可提供給高通的客戶。藉由這些以全新參考設計為基礎的M.2 5G卡，消費者能為各式各樣的連網產品新增5G功能，享受5G的連網體驗。

(科技)