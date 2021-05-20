俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天讚揚他與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的會談具「建設性」且「有用」，並稱兩國都知道有必要修補雙方關係。

拉夫羅夫和布林肯於冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）進行了近兩小時會談後，俄羅斯的通訊社在報導中引述拉夫羅夫的話，他說：「在我看來，這次會談是有建設性的。」

這是美國總統拜登上任以來，兩國高層首次進行會談。

冰島將於明天在雷克雅維克主辦「北極會議」（Arctic Council）部長級會議，之後就卸下輪值主席國身分，由俄羅斯接任。

拉夫羅夫與布林肯藉此機會舉行會談。拉夫羅夫會後告訴俄羅斯記者：「我們理解到，俄羅斯與美國之間的不良局勢，有解決的必要。」

拜登自1月入主白宮以來，就對俄羅斯採取強硬立場，甚至形容俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「殺手」，這與美國前任總統川普對蒲亭的態度形成強烈對比。

但有跡象顯示，美俄雙方正試圖緩和彼此的關係。

拉夫羅夫表示，兩國關係中，有「許多僵持不下之處」，要解決並不容易，「但我感受到布林肯和其團隊的決心」。

他還說：「我相信這次會談是有益的。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100520

(中央社)