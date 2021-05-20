興達發電廠停機事故導致「513全台大停電」，石姓女子13日卻在臉書上稱是電廠爆炸導致，桃園市警局刑事警察大隊追查，她坦承是和同事聊天、未查證就發文，被依違反《社會秩序維護法》妨害安寧秩序罪嫌，移送簡易庭裁處。

刑大副大隊長許木生指出，石姓女子涉嫌在臉書發布假訊息，發文稱：「太熱了去外面吹風，電廠爆炸」，但台灣電力公司13、14日發布新聞稿澄清，停電事故是因「輸電設備匯流排故障，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力」，並無電廠爆炸情事，石女貼文是不實訊息。

刑大科偵組19日通知石女到案說明，她坦承不諱，稱是與同事聊天時，誤以為電廠爆炸，未查證真偽便在臉書上貼文，本來是出於善意提醒周遭友人要注意安全，但因是假訊息，仍被依違反《社會秩序維護法》第63條妨害安寧秩序，移送簡易庭裁處。

桃園市政府警察局呼籲民眾，「電力」為現代生活、國家經濟發展重要基石，相關重大資訊皆會影響民眾日常生活，甚或造成恐慌，對於網路流傳的訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息傳播者、製造社會大眾非必要恐慌。

(中時 )