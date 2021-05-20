疫情急劇升溫，北市府公告，6月1日起，餵食公園野生動物的民眾，將開罰1200至6000元。公園處表示，有些民眾會在公園餵食野生動物，已經造成公園內部分物種大量繁殖，將開罰遏止相關事件發生。

公園處處長黃淑如表示，民眾常會在公園內餵食野鴿、松鼠，或是水池湖中魚類、烏龜及野禽等，其中又以大安森林公園最為嚴重，餵食種類也最多，但是牠們沒吃完的飼料會造成環境髒亂、汙染水質、鼠患增加等問題。

黃淑如指出，松鼠大量繁殖啃食樹皮、樹木使枝幹斷裂或死亡，引發公共安全疑慮；野鴿或其他禽鳥也因食物過於充足，造成族群激增，其鳥類糞便增加造成惡臭，或具禽流感傳播等風險疑慮。市府希望透過禁令，讓民眾不再餵食野生動物，讓公園生態回歸自然法則。

青年公園主任王淑雅表示，大安森林公園之友基金會的志工們在大安森林公園內發現，民眾將麵條放置於草地上留給松鼠吃，因此，在臉書表示「愛之適足以害之」，呼籲民眾停止餵食，此現象已是不容忽視。

王淑雅指出，6月1日開罰前食有緩衝宣導期，公園處已於各公園餵食熱點張貼公告加強宣導，並請駐警隊及管理人員至5月底前於巡邏時對園區內民眾提醒公告內容及罰則，若發現民眾餵食行為，將發給公告宣導單及開立勸導單。

公園處強調，餵食現象除了造成環境問題外，對於動物本身也造成影響，基於以上種種因素，「不餵食才是對生態最好的方式」，呼籲民眾勿再於公園內餵食禽鳥及野生動物。

(中時 )