中央昨宣布全國進入3級警戒，室內5人以上、室外10人以上的社交聚會一律禁止。網紅直播主「杏仁哥」昨晚還與直播主高鈞鈞等7人同桌吃飯開播，慘遭輿論撻罰後，影片下架外，杏仁哥也對外致歉。高雄市長陳其邁今（20）日直說，這是錯誤示範，衛生局也已經開罰。

杏仁哥昨晚在YouTube頻道以「大咖來拜託」為題直播，時間近2小時，數一數共有7人一同待在室內「吃播」，雖然杏仁哥稱「吃飯再將口罩拿下就好」，但事實上已違反「室內5人以上聚會」規定。

杏仁哥事後坦言，關於5月19日當天與幾個好友聚餐吃飯，當天發怖全國進入三級警戒，此訊息得知太慢，違反室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。「此事件造成社會大眾不良示範，對此我們深感抱歉。」也強調會檢討改進，並提醒疫情延燒請大家做好居家防疫。

高市衛生局副局長林盟喬表示，網紅直播餐敘案，影片疑似違反第3級防治管制中的室內5人以上規定，衛生局正查證釐清相關影片的時間及地點，未來若查證屬實違法，會依《傳染病防治法》第37條規定，處以新台幣6萬以上、30萬以下罰鍰。

陳其邁今早視察防疫旅館時被問及此事回應，杏仁哥已經承認錯誤了，這是錯誤的示範，衛生局也告訴他說已經開罰，也希望杏仁哥在網路上以自己經驗多宣導防疫，呼籲民眾多戴口罩。

(中時 )