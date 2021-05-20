瑞磁（ABC-KY，6598）20日宣布，已備妥2萬劑新冠核酸檢測試劑，免費供台灣醫療院所和防疫機構使用，與台灣攜手度過考驗，防堵疫情。

瑞磁此次提供的兩項已通過美國FDA緊急使用授權 (EUA) 的PCR核酸檢測試劑，目前已在美國上市銷售中。

執行長何重人表示，瑞磁的新冠核酸檢測試劑BioCode SARS-CoV-2 Assay去年6月15日通過美國FDA緊急使用授權後，在美國檢驗機構已檢測超過50萬劑，並於去年8月5日獲得台灣食藥署緊急授權核准。

另一項產品新冠核酸合併檢測(Pooling Test)， 也已經於去年12月8日在美國FDA獲得緊急使用授權，大幅提升5倍單日檢測量，使每台MDx3000系統一天檢測2820例檢體，適用於大量篩檢。 在各式新冠檢測方法開始被運用的當下，病毒核酸檢測(PCR test)還是準確性最高的診斷方式，感染的前期就可篩檢出來。

何重人說，瑞磁已備妥2萬劑新冠核酸檢測試劑免費供台灣醫療院所和防疫機構使用，與台灣攜手度過考驗，防堵疫情。

瑞磁生技還有其他多項產品獲得美國FDA 510K批准，包括呼吸道、腸胃道檢測產品。 其中20項呼吸道多元檢測去年已在三軍總醫院完成測試，並今年度在台大醫院研究收案中，可全面檢測常見的流感病毒，協助區分症狀相似的新冠與流感。

(工商 )