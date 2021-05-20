由於疫情升溫，全台進入三級警戒，墾丁和高雄飯店、民宿及汽車旅館業受到嚴重衝擊，估計訂房和住房只剩下一、二成而已，業者哀聲嘆氣，希望能趕快撐過這波難關，迎接榮景。

恆春半島觀光產業聯盟理事長、也是亞曼達民宿負責人林榮欽表示，在這波疫情嚴重肆虐下，近日來不僅有些遊客紛紛辦理退房，而且有些飯店或民宿考量防疫優先，主動打電話給顧客，勸導客人先取消訂房，等疫情緩和後再來訂房，以致墾丁目前民宿訂房量劇減，呈現很冷清的現象。

墾丁飯店業者指出，近日來伴隨國內疫情升溫，陸續有不少旅客要求退房或延期訂房，以致各大飯店的訂房率幾乎只剩下一、二成而已，各飯店為因應這波疫情，除全力配合政府防疫措施外，也儘量鼓勵或協調員工休假，只保留三分之一或近一半人力來處理飯店業務，或配合飯店調度。

高雄御宿旅館集團總裁劉坤福則表示，受波嚴峻疫情影響，集團內的商務旅館和汽車旅館住宿率嚴重下降，只剩下二成，但對員工的態度不變，同樣採取不裁員和不減薪，且不放無薪假，並鼓勵員工休假，只保留一半人力來因應公司各項業務。

他強調，將與員工團結合作，攜手努力，希望儘快撐過這波難關，並希望疫情早日過去，共同迎接觀光產業蓬勃發展的榮景到來。

(工商 )