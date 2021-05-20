今天是蔡政府執政滿5週年，國民黨團痛批，蔡英文連任這一年來，開放萊豬殘害全民、關閉中天打壓新聞自由、黑幫治國慶記亂飛、防疫破功等不到疫苗等，蔡英文的執政三寶，就是靠改革讀稿機、派1450出征帶風向、官員出事大甩鍋，要求蔡英文趕快幡然悔悟，最後一任沒有選票壓力，思考如何兌現對人民的承諾。

國民黨團今天以「這一年我們一起熬過的日子」，來形容蔡政府連任後首年施政表現，書記長鄭麗文先向民眾說聲「辛苦了」，蔡政府無預警開放萊豬，相關配套付之闕如，也沒有換取臺美自由貿易協定，連搶購疫苗都遙遙無期；去年美國總統大選，蔡政府荒腔走板押寶川普，明顯得罪拜登政府，置國家安全於不顧。

鄭麗文說，臺灣是民主立國，但蔡英文總統只因政治立場不同，選舉秋後算帳，硬生生粗暴關閉中天新聞臺，完全置新聞自由於無物，影響臺灣國際形象；臺鐵接連發生事故，蔡英文、蘇貞昌竟都無須負責，也未落實臺鐵改革。

她指出，臺灣正面臨缺水、缺電，繼中部供五停二，經濟部預告下一個是新竹與桃園，住在官邸養尊處優的蔡英文能感受到人民的苦嗎？新竹停水後，護國神山可能地動山搖，動搖臺灣國本，要求蔡英文不該再擁抱民進黨非核家園神祖牌，應徹底檢討錯誤的能源政策。

她表示，更可惡的是，臺灣治安一落千丈，黑幫治國慶濟亂飛，北高兩市變成高譚市，蔡英文的崛起是否一路由黑道護航？總統府沒有黑道坐鎮，蔡英文就無法治國？

談到少子化，鄭麗文說，年輕人一面倒支持蔡英文，但蔡承諾的社會住宅全部跳票，房價持續高漲，但仍處於低薪高工時的工作環境，不願接受在野黨提出的囤房稅。

面對日益嚴峻的疫情，鄭麗文表示，蔡政府防疫全部破功，至今苦哈哈等不到疫苗，就是因為有弊案、政治力介入，國民黨團總召費鴻泰質疑，到底是哪位吳姓立委，讓原訂今年3月底輸臺的3千劑BNT疫苗破局，如今蔡英文帶頭呼籲打未經過第三期實驗的高端疫苗，導致股票被炒作，其中是否有人要發國難財。

(中時 )