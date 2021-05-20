受到新冠疫情影響，許多人被關在家，情侶們也因此拉近彼此之間的距離，間接促成了多名藝人閃婚，「國民女友」新垣結衣昨宣布消息，嫁給《月薪嬌妻》搭檔星野源，而其實不只是新垣結衣，近2年來許多男神女神都陸續宣布死會，導致網路上一片哀嚎。

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前才宣布閃婚，嫁給地產仲介道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez），2人就是因為疫情期間都一起宅在家，才讓感情迅速增溫，小倆口目前已在她價值675萬美元（約1億9102萬元台幣）的豪宅低調完婚，現場不到20個人，規模雖小但十分溫馨。

不僅如此，日本毒舌男星有吉弘行上月也和女主播夏目三久閃婚，2人因同台主持綜藝節目《松子與有吉的憤怒新黨》10年日久生情，選擇在愚人節當天登記，另外AKB48女神板野友美1月也宣布和小6歲的職棒新星左投投手高橋奎二結婚，10日更在節目上宣布懷孕喜訊，預告秋天將升格當媽。

當然最令人心碎的，莫過於松阪桃李和戶田惠梨香去年12月的結婚消息，男神和女神雙雙死會，且早已甜蜜半同居，粉絲也只能含淚祝福，另外讓粉絲崩潰的喜訊，就是去年10月石原里美宣布死會，嫁給圈外上班族男友，當時她曾甜蜜透露，看到男友遠距辦公的模樣，對方不但沒有前輩架子，教導後輩也溫和有禮，在她心目中加了不少分。

(中時新聞網)