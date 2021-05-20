台灣科技大學教授陳致曉長期投入社會運動，時常發表針砭政府言論，近期遭匿名黑函向行政院長蘇貞昌檢舉，行政院因此行文教育部，教育部更發函台科大，要求校方處理。陳致曉坦言，收到教育部二度來函，認知事情將會沒完沒了，「我可能是民進黨執政下遭受『教育系統綠色恐怖』的第一個，但絕對不會是最後一個。」

陳致曉表示，一個月來已連續收到兩封教育部行文給台科大的公文，要求校方調查他批評政府的舉動，「學校只好再勞師動眾，召開院教評會與校教評會審查我。」

陳致曉並提到，黑函是寄到行政院長蘇貞昌辦公室，蘇貞昌直接買單，要求教育部處理，教育部則配合，直接發函給台科大，要求學校處理，而教育部行文為密件，主旨是「國立臺灣科技大學有不適任教師陳致曉，建議解聘」，很明顯已有定論，讓他氣憤不已，無法接受。

陳致曉在臉書發文，提到該份密件公文訴求解聘他的理由有4點：

1、黑函擷取我兩篇fb文章，證明我批評政府，以及好皇團。

2、黑函指我批評擔任高雄市84期重劃案聽證主持人高雄大學法政系教授出賣學術良知的「賴恆盈」、以及捍衛民進黨土地掠奪的內政部次長「花敬群」。

3、黑函認為我去協助其他土地抗爭令學校名譽掃地。

4、黑函說我是因南鐵案，向賴清德要不到更高補償金，所以才仇恨政府，到處進行土地抗爭。

陳致曉認為，台科大在這起事件中非常無辜，因為每次收到教育部來函，就需勞師動眾召開會議。

陳致曉直說：「這裡面最邪惡的，還是蘇貞昌跟教育部長潘文忠。他們竟然認同黑函所言『批評政府，就該解聘』進黨掠奪暴政、不學無術的假學者。」

陳致曉提到，原本考量不想學校找麻煩，想息事寧人，但是教育部二度發函，「令我認知到這種事情會沒完沒了！」因此決定把此事後續發展繼續公開。「因為，我可能是民進黨執政下遭受『教育系統綠色恐怖』的第一個，但絕對不會是最後一個。」

陳致曉呼籲媒體，詢問蘇貞昌及潘文忠，「大學教師批評政府，就應該被解聘嗎？」並強調：「大學教師不得批評政府，也不得批評政府的側翼，否則解聘」。

教育部則回應，4月12日接獲民眾發信到行政院長信箱，檢舉國立台灣科技大學光電工程研究所副教授陳致曉副教授，於政府聽證會及個人FB上疑有言行不當情事，根據規定，以保護陳情人，採隱去陳情人個人資料方式，函轉學校妥處說明，並回復教育部，相關函文並無「建議解聘」等文字。

教育部並提到，5月6日又收到另一名民眾檢舉信函，同樣寄到行政院長信箱，教育部仍依照陳情保密規定，函轉學校併予納入調查。

教育部強調，針對民眾陳情檢舉事項，教育部皆依相關規定轉請學校查處，至於學校查處後處置，則是由學校依相關法令及大學校內規章辦理。

(旺報 )