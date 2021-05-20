今天大聯盟場上洋基繼續對決遊騎兵，洋基以2：0獲勝，此戰洋基派出2屆賽揚獎得主克魯伯(Corey Kluber)投球，本季來到洋基的他剛開始表現不佳，但近期漸漸有回穩趨勢，沒想到今天他的表現讓大家超級驚艷，因為他投出大聯盟本季第6場無安打比賽，而且他還完投了9局，表現幾乎回到巔峰時期身手，洋基全隊上下想必都非常興奮。

COREY KLUBER NO-HITS THE RANGERS‼️



The first no-hitter by a Yankees pitcher in 21 years. pic.twitter.com/mMVPKZxlpo — ESPN (@espn) May 20, 2021

此戰雙方一直糾結到5局都以0：0沒有任何分數進帳，克魯伯也完全沒讓對手跨越雷池一步，全力擋住遊騎兵上壘，讓洋基安心進攻，而比賽到了6局上半，洋基隊開始發動攻勢，右外野手韋德(Tyler Wade)在壘上有人時擊出超深遠安打，讓東岡(Kyle Higashioka)跑回本壘拿下首分，洋基1：0領先。

Here's every batter Corey Kluber faced tonight. Utter domination. pic.twitter.com/OGq3c0MHay — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 20, 2021

接著洋基沒打算就此收手，同樣在這局勒瑪修(DJ LeMahieu)擊出高飛犧牲打，讓壘上韋德再回本壘拿下分數，此時洋基以2：0擴大領先。而遊騎兵這場派出的是韓國投手梁玹種，他投了5.1局挨3支安打掉2分被換下場，不過厲害的是遊騎兵接替的三位投手只讓洋基打出1支安打且沒再失分，洋基全場也僅打出4支安打。

無奈遊騎兵火力完全被封鎖，不然其實投球整體表現相當不錯，克魯伯6到9局仍然狂飆不止，就是不讓遊騎兵敲安上壘，更可怕的是他全場僅花101球，投完9局飆9K，美中不足的是有1次保送，但無安打比賽仍是空前創舉，而這也是洋基隊自1999年後第二場無安打比賽，克魯伯達到超神紀錄。

此戰投完克魯伯拿下本季第4勝，目前戰績是4勝2敗，自責分率持續下修到2.86，每局被上壘率1.17，共計投50.1送出50K，三振功力依舊，尤其過去七場(含今天)克魯伯就豪奪4勝1敗，自責分率2.45，每局被上壘率僅1.00，由此可見他近況非常火燙，也讓質疑他身手的人閉嘴，而他若是能維持這樣的身手，搭配上王牌先發寇爾(Gerrit Cole)，洋基兩大本柱有望幫球隊拿下更多勝！

(中時新聞網)