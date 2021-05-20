邱嫌再度製作藍女確診的假訊息傳單開車沿途發放，新店警分局獲報19日逮捕邱嫌。（翻攝畫面）

邱嫌再度製作藍女確診的假訊息傳單開車沿途發放，新店警分局獲報19日逮捕邱嫌。（翻攝畫面）

惡劣！煙火哥報復車禍對象 製作確診假訊息傳單散布

33歲邱姓男子疑與藍姓女子有車禍賠償糾紛，日前多次在新北市新店區藍女社區附近隨意施放煙火報復，豈料，如今疫情嚴峻期間，邱嫌再度製作藍女確診的假訊息傳單開車沿途發放，新店警分局獲報19日逮捕邱嫌，今（20日）下午將移送地檢署法辦。

惡劣！煙火哥報復車禍對象 製作確診假訊息傳單散布

據悉，邱嫌於2018年與藍姓女子有車禍糾紛，因賠償問題心生不滿，日前多次在藍女的社區附近施放煙火洩憤，被民眾戲稱為「煙火哥」，當時被警方依公共危險罪及違反《社會秩序維護法》送辦。

如今全國疫情嚴峻，已提升為三級警戒，邱嫌17日開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指稱，藍女為自費快篩陽性確診，為公務員及執政黨黨員，不顧他人死活前往新店家樂福及麥當勞等地，「我相信新店會變成第2個萬華！」

傳單最後還將藍女的個人資訊及同住成員公布，民眾於17日在中興路一段拾獲該傳單，將傳單送至碧潭派出所報案，相關訊息也在我是新店人等臉書社團散開，引發民眾恐懼。

新店警分局與新北市刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局偵九大隊第一隊共組專案小組，報請台北地方檢察署檢察官徐名駒指揮偵辦，19日迅速逮捕邱嫌到案。

邱嫌坦承訊息都為捏造，為了報復藍女，警方訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、個資法、恐嚇、妨害名譽等罪嫌移送地檢署法辦。

新店警分局偵查隊長廖武郎呼籲，目前全國防疫升至三級警戒，民眾應冷靜配合政府防疫政策，切勿擅自散布未經查證之假訊息，避免引起社會非必要之恐慌，於此防疫關頭，盼警民共同攜手合作，共度防疫難關。

(中時 )