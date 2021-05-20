國道1號南下254k處今天上午發生一起小貨車爆胎翻覆車禍，該小貨車因不明原因爆胎後，橫躺在國道1號路中，造成後方車輛回堵約3公里。嘉縣消防局接獲報案後趕抵現場協助駕駛脫困後送醫，詳細車禍原因待國道警方調查中。
嘉義縣消防局今天上午11點25分接獲縣警局轉報，指國道1號南下254公里處發生一起小貨車爆胎、翻覆車禍，立即指派大林分隊出勤，據了解，小貨車司機因右輪破胎後失控，擦撞護欄而導致車輛翻覆，消防人員協助司機脫困後將他送往大林慈濟醫院急救。
(中時 )
國道1號南下254k處今天上午發生一起小貨車爆胎翻覆車禍，該小貨車因不明原因爆胎後，橫躺在國道1號路中，造成後方車輛回堵約3公里。嘉縣消防局接獲報案後趕抵現場協助駕駛脫困後送醫，詳細車禍原因待國道警方調查中。
嘉義縣消防局今天上午11點25分接獲縣警局轉報，指國道1號南下254公里處發生一起小貨車爆胎、翻覆車禍，立即指派大林分隊出勤，據了解，小貨車司機因右輪破胎後失控，擦撞護欄而導致車輛翻覆，消防人員協助司機脫困後將他送往大林慈濟醫院急救。
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