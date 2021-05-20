台灣本土疫情持續擴散，單日驟增上百例確診案例，住院治療與居家隔離者短時間內暴增。市議員江肇國等20日表示，飼養寵物民眾擔心萬一自己需要隔離或檢疫時，家中毛小孩該怎麼辦？動保處強調，無親友可代照顧者，該處設置臨時隔離照護場所協助安置，每頭每天飼料費200元。

江肇國、張家銨說，查閱台灣出生人口以及飼養寵物的隻數資料顯示，台灣人飼養寵物數量將要超越15歲以下的孩童，台中民飼養犬貓隻數已突破20萬隻，數目之大不容忽視。因應本土疫情，農委會去年就頒布「COVID-19寵物檢驗及照護指引」，比照居家隔離者標準，不得外出。

江肇國說，雖然目前無確切研究顯示動物傳播新冠肺炎的證據，但台北與新北已開始實施飼主隔離後寵物安置配套，由動保處清潔消毒後讓親友帶回照顧，或安置在獨立寵物專用區，以一日200元、上限3000元計費；近期因隔離者驟增，還規畫徵收寵物旅館來做為寵物隔離中心。

動保處表示，為減少市民憂慮並兼顧動物福利，中市參考農委會動植物防疫檢疫局建議規畫，提供罹患COVID-19住院隔離者，家中犬貓照護方案。考量寵物離開原飼養環境可能造成寵物緊迫。若有親友可協助照顧者，由親友進入空屋內餵食，親友欲帶回照顧者，可通報動保處協助消毒載送。

動保處指出，無親友照顧者，由動保處媒合有意願的動物醫院協助隔離住院，住院費用依台中市獸醫師公會診療收費標準由飼主負擔，醫療費用另計。若由動保處設置的臨時隔離照護場所協助安置，每頭費用為每天飼料費200元。

動保處強調，依世界動物衛生組織（OIE）報告，目前並無證據顯示犬貓會感染COVID-19而再回傳給人，若發現寵物的健康狀況出現問題，請主動與家庭獸醫師聯繫，勿過度恐慌而棄養犬貓，依動物保護法規定，任意棄養寵物最高可處新台幣15萬元罰鍰。

(中時 )