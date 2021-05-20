延續超過一甲子蘇澳地區的祭港儀式，今年因疫情嚴峻，面臨「辦或不辦」的尷尬處 境。（蘇澳鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情繼續升溫，各種防堵作為的防疫措施也不斷祭出，整個社會幾乎處於半停擺狀態，各式活動也紛紛宣布取消，不過宜蘭縣蘇澳鎮每年在端午節與龍舟賽同時舉行的祭港儀式，至今地方仍未做出是否要停辦的決定。

與大部分地區不同，蘇澳鎮每年的龍舟敬賽是在南方澳的漁港內舉行，但龍舟賽其實只是添增端午節熱鬧氣氛的活動，地方民眾真正在意的是「祭港儀式」，因為南方澳以捕魚產業起家，每年的祭港是地方上最重要的大事，一來是祈求漁民出海捕魚平安順利，二來就是祈求每一趟出海都能有大豐收。

正因為祭港儀式對地方民眾具有祈福及安定民心的重要意義，因此即使如今疫情如此嚴峻，鎮公所也早早宣布今年地方的龍舟競賽取消，但祭港儀式依舊還是未知數。

鎮公所表示，目前仍處於觀望狀態，預估要等到先前訂定的6月8日第一階段的解封日，並視屆時的疫情發展，在與地方人士做進一步討論並做出最後的決定。

(中時 )