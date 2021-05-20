本周五大泛用塑膠報價漲跌互見，其中聚乙烯PE普遍走弱，主要是受亞洲新冠疫情升溫的影響，導致印度進口需求銳減，使價格來到今年以來低點；聚苯乙烯PS，則受上游原料成本的提振，令價格得到支撐；而聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、苯乙烯共聚物ABS，則因需求並未受疫情干擾而減少，令價格處於持穩的態勢。
本周遠東區最新報價，聚氯乙烯PVC維持平盤，苯乙烯共聚物ABS同樣持穩，聚苯乙烯PS通用級上漲3.5%，而聚乙烯PE通用級下跌6.4%。(商品行情網)
(時報資訊)
本周五大泛用塑膠報價漲跌互見，其中聚乙烯PE普遍走弱，主要是受亞洲新冠疫情升溫的影響，導致印度進口需求銳減，使價格來到今年以來低點；聚苯乙烯PS，則受上游原料成本的提振，令價格得到支撐；而聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、苯乙烯共聚物ABS，則因需求並未受疫情干擾而減少，令價格處於持穩的態勢。
本周遠東區最新報價，聚氯乙烯PVC維持平盤，苯乙烯共聚物ABS同樣持穩，聚苯乙烯PS通用級上漲3.5%，而聚乙烯PE通用級下跌6.4%。(商品行情網)
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