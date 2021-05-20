台灣新冠肺炎疫情居高不下，全台新案接待中心來人和成交組數崩跌，在疫情不明朗的前提下，購屋客戶暫時縮手觀望，誰也無法預測接下來的走勢。營建股積弱不振，個股跌多漲少，高價股的華固(2548)、長虹(5534)皆壓在平盤下方整理，中小型個股的皇普(2528)，手上有代銷業務的海悅(2348)盤中跌幅約2%、愛山林(2540)則是逆勢漲3.5%。

中信房屋總經理張世宗指出，台灣疫情突然升溫嚇壞不少人，原本實價登錄2.0、房地合一2.0將在7月1日上路，預期第3季才會出現交易量縮，現在恐因疫情升級而提前發生。不過，依照目前的情勢研判，要見到房價大幅下修的機會並不大。

台灣現在每日確診人數都居高不下，民眾宛如驚弓之鳥，能不出門就不出門，可以預期的是房市交易必然會急縮，若是疫情在5月底前能獲得控制，6月可恢復正常生活，房市量縮的情形只會有半個月，但若疫情未受控，時間越久對房市就越不利。

愛山林今日股價逆勢揚升約3.5%，今年預計將推出自建案，估計9大案、總銷約660億餘元，其中新竹寶山案就占了一半以上，愛山林新竹寶山約4萬多坪，以宏國建設機構以各占5成方式一起開發，合計新竹寶山案基地規模達8.2萬坪，預計今年取得建照，並將推出第一期。

(時報資訊)