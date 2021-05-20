端午節將至，全家(5903)端午預購檔期開賣近一個月，業績較去年同期成長30%，隨著端午佳節腳步漸近，預計買氣將持續上升。

全家便利商店端午預購檔期開賣近一個月，業績較去年同期成長30%，「全家」觀察，今年疫情影響，民眾減少外出用餐，購買方便可囤貨的冷凍食品比例增加，促成還未到端午節粽子就賣出好成績。

全家表示，今年端午預購主打「名廚跨界」、「星級飯店」、「人氣餐廳」三大主題，推出各式獨家粽類，透過創意組合搶攻老饕味蕾，亦獨家導入台北君悅酒店、名廚詹姆士、杏子豬排、京都勝牛等各式粽類商品，防疫在家的消費者可透過「全家」行動購APP預購，只需至住家鄰近店舖取貨，部分商品還可宅配到家，預計隨著端午佳節腳步漸近，買氣將持續上升。

全家便利商店受惠於店數拓展、鮮食和一般商品皆成長，4月合併營收為70.34億元，年成長8.24%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為278.76億元，年成長6.03%。

截至4月30日止，全家便利商店總店舖數達3853家。

展望5月，全家表示，對應夏日消暑需求，現煮茶、霜淇淋、酷繽沙、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)