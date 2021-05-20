歐洲航空監管機構周三表示，歐洲最早可望於2024年實現首個空中計程車服務。
目前已有超過6家歐洲企業已宣布對城市空中交通系統(UAM)的開發，UAM可用於提供乘客載送或運送貨物等的飛行服務。
歐洲航空安全局(EASA)指出，空中計程車的商業化投入，預計可在2024年或2025年出現。相關數據顯示，歐洲UAM市場規模將在2030年達到42億歐元，創造9萬個工作職位，而歐洲的UAM市場規模約占全球的31%。
EASA已經開始對UAM飛行器的一些設計進行認證，預計2024年將會通過首個空中計程車的認證。
另外德國UAM新創公司Volocopter和巴黎機場等相關支持者希望在2024年巴黎奧運時展示該項飛行技術。
EASA目前專注的項目是有駕駛員的載客計程車服務，以及無駕駛員的送貨服務；至於完全無人化的載客服務，可能還需要好幾年的時間。
在歐洲6個城市接受調查的民眾中，有71%表示，對於空中載客計程車或送貨服務感到興趣；而有41%的人表示，UAM對於緊急醫療服務最有幫助。
(時報資訊)
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