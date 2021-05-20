全國疫情警戒至第三級，為防堵防疫破口，移民署提前派員前往全臺外籍人士常去之167家餐飲店與東南亞商店、工廠、車站、仲介等處發放安心採檢防疫專案及多國語言資訊QR code宣傳單，也已聯繫91家藥局，在新住民、外籍人士社群網絡宣傳專案，呼籲減少非必要外出，勿參加宗教聚會活動，落實外出佩戴口罩等防疫工作，透過網路社群、聯繫新住民團體等多重管道宣導，全面防堵疫情擴散。

疫情升溫，移民署提供掃描條碼宣導防疫措施。(戴志揚翻攝)

移民署為鼓勵有疑似症狀之外籍人士出面就醫篩檢與獲得即時醫療照顧，推行「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」，採「不收費、不通報、不查處」方式，目前不少外籍人士出面採檢，已篩檢的外籍人士都感謝推動此專案，讓他們可安心就醫採檢，確認自己健康狀態。

移民署也製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國多元語言宣導防疫措施，透過移工社群網絡、NGO團體、駐臺機構等通路宣導，自行到案的外籍人士表示，看到這些防疫資訊感到更安心。民眾也可至移民署官網及新住民培力發展資訊網查詢，或播打0800-024-111免付費專線諮詢。

(中時新聞網)