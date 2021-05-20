天氣持續炎熱，用電量不斷攀升，台電表示，20日氣象預報仍舊是高溫炎熱，加上學校停課，民生用電增加，預估尖峰用電提高為3780萬瓩，今天備轉容量率預估為6.61%，供電燈號為黃燈，表示供電仍然吃緊。

不過根據最新消息指出，台電林口新3號機，20日早上已經投入發電，目前採取運轉測試緩步提升發電量，對於供電是最新生力軍。

林口電廠是近期台電更新改建之一，廠內共裝設三部以煤為燃料的汽輪發電機組，單機容量800MW，總裝置容量為2,400MW，採取燃煤發電，屬於超超臨界機組，過去幾年多次成為夏季供電的救命電廠。

台電指出，19日尖峰用電3757.4萬瓩，創下歷史用電第3高，台電經過努力調度，昨天備轉容量率提高到7.66%，順利度過供電吃緊階段。台電已經增加採購民營電廠及汽電共生發電量，同時透過需量反應等措施可減少工業用電需求，台電也呼籲民眾，一起節約用電。

(工商 )