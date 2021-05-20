由於全國進入新冠肺炎三級警戒，內政部長徐國勇呼籲民眾多加利用線上申辦戶政業務，減少外出，如須本人親自至戶政事務所申辦，也可於線上先行預約申辦時段，減少現場等待時間。徐國勇感謝全國第一線戶政同仁，在疫情期間，堅守崗位，提供不中斷的戶政服務，也提醒同仁要注意自身的防護與健康，為防疫共同努力。

內政部表示，民眾只要使用自然人憑證即可在家申辦（網址https://www.ris.gov.tw/app/portal/260 ）多項戶政業務，包括：出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，及經法院判決（調解、和解）之離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記等。

電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證採線上申請。

如需本人親自至戶政事務所申辦戶政業務，亦可依各縣市政府開放的預約項目及時段，利用自然人憑證於線上先行申請（網址https://www.ris.gov.tw/app/portal/671 ），以分散人流。並提醒民眾如確須到戶所申辦業務，務必配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定，外出全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，一起做好防疫。

(工商 )