台北市萬華區成新冠肺炎感染重災時，位於大理街的長照機構「私立愛愛院」也有住民發燒，北市社會局證實該住民為快篩陽性，進行PCR核酸檢測後確定中鏢。北市社會局表示，現已安排22位密切接觸者陸續前往醫院進行篩檢，結果皆為陰性，未來將擴大採檢對象，進行全院普篩。

外傳收住年齡較長、具慢性疾病長者的「私立愛愛院」，內部有住民發燒確診，但發病前還曾和其他人互動，由於內部共有3棟，其中2棟連通、1棟獨立，總床數達238床，外界憂心將造成院內感染。

社會局老人福利科長楊雅茹表示，該長者居住在獨立棟的5樓，其13日自和平醫院出院後，一直都在愛愛院原床隔離，不太可能會與他人互動，院方17日發現長者身體出現不適，協助快篩後竟呈陽性，急送核酸檢測（PCR）後確診，目前收治仁愛醫院住院。

楊雅茹說，目前先匡列22位密切接觸者（含清潔工及外籍看護工等）進行篩檢，含3名住民及19位工作人員， PCR結果皆為陰性，目前3名住民就地隔離，工作人員已居家隔離。

社會局表示，出現確診個案機構已進行清消，並要求工作人員加強落實分艙分流，該棟5樓與其他樓層分流，並執行相關防護、汙物單獨處理等措施，機構目前停止收住。5樓也將陸續進行篩檢，逐步擴大採檢對象，進行全院普篩。

由於和平醫院13日才爆出2名普通病房確診，愛愛院長者出院後也配合進行隔離，未與其他住民互動，外界質疑感染源恐出在醫院。對此，和平醫院表示正在釐清。

(中時 )