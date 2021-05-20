受限疫情困擾，今年4月份，外資與陸資來台投資金額各衰退38％與51％，是拉出今年以來「連四黑」，今年以來成長率還沒有開紅。

經濟部投審會統計，4月份，僑外資有196件、3.38億美金，金額年減38％。陸資投資僅5件、310萬美金，金額年減52％，都是連續4個月呈現衰退情況。

合計前4月，僑外投資860件，較上年同期減少29.51％；金額15.5億美金，較上年同期減少47.58％。經濟部解釋，主要是因新冠肺炎疫情干擾，以及去年有丹麥沃旭增資大彰化東南、西南離岸風電、盧森堡商達爾科增資台灣達爾科、日商鎧俠株式會社增資台灣鎧俠股等大型投資案，比較基期偏高。

陸資來台投資，前4月有11件、1747萬美金，各較上年同期減73.17％、58.24％，除兩岸關係冷卻外，跟去年香港商津耀發展投資微邦科技司等大案也有關係。

另外，2021年1到4月核准新南向國家來台投資件數174件，較上年減少14.29％，不過投資2.6億美金，是年增98.21％，以泰國、新加坡及澳大利亞最多。

(中時 )