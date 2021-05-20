本土疫情升溫，新北市昨日新增3處快篩站，新北市土城醫院昨篩檢100人，今日8時開放抽號碼牌，但凌晨5時就出現排隊人潮，由於今洽逢520節日，許多民眾也紛紛對醫護人員致意，一早就有熱心民眾拿著食物送往土城醫院，字條寫道「520大快樂，你們超棒的」，傳達感謝之意。

土城醫院今8時開放領取號碼牌，9時陸續採檢，一早排隊人潮眾多，但民眾紛紛自動拉開距離，保持社交安全，約半小時就將300位篩檢號碼牌發放完畢。 為了感謝醫療人員，有民眾提著數袋鍋貼、飲料到醫院大門，送上免費食物給醫療人員，並在紙條上寫道「醫護人員，這陣子辛苦你們了，記得好好照顧自己，好好吃飯」，許多基層醫護收到後也直呼「非常暖心」。

另外，土城醫院表示，為了避免民眾排隊領取號碼牌，造成群聚感染風險，已規畫明日起採線上預約，而篩檢量同樣維持300位，今日將在官網上公告詳細資訊，民眾可依公告程序預約。

(中時 )