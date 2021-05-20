蔡英文總統今天前往國防部視導國軍疫情指揮中心，指示國軍在全國專注防疫同時，共機共艦的侵擾，更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位。她也要求儘速規劃讓國軍依序施打疫苗，營區防疫更是重中之重，「務必嚴格貫徹，不該有任何的失誤」。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、軍醫局長陳建同等人陪同，抵達後，首先聽取國軍疫情指揮中心工作簡報，並以視訊方式聽取包括三軍總醫院、松山分院、國軍臺中、桃園、高雄總醫院及陸軍33化學兵群等單位之專案支援簡報，了解各單位之防疫支援情形。

蔡英文致詞表示，這幾天疫情升高，從篩檢、疫調、消毒到阻斷傳播鏈，我們每天都在和病毒賽跑。這段期間，國軍各單位配合防疫和戰備，除了堅守崗位，也提供支援，有國軍在，讓大家很安心。

她感謝大家的努力，也提醒三件事情：

第一，全國第三級警戒，請國軍全力配合防疫。目前全國進入第三級警戒，防疫標準是全國一致的，每一個縣市都不能被遺漏。化學兵支援各縣市消毒、三總派員支援快篩、軍備局協同檢疫所整備，這些都是我們在這段期間要承擔起來的工作。

特別是三總松山分院，現在已經要轉型成為中央防疫的專責醫院，以及國軍總醫院支援集中檢疫所，每項任務都需要大家繼續來配合，讓我們中央地方可以一條心，一起克服疫情的難關。

第二，要特別提醒的是，我們雖然有疫情，可是我們仍然要維持我們的戰備，堅守崗位。在全國專注防疫的同時，共機共艦依舊不時的侵擾，大家要密切監偵周邊海空域並妥為處置，更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位，保護國家安全。

此外，最近因為疫情的關係，有很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現。像是最近化學兵「消毒藥劑非常毒」的攻擊，也引起民眾的緊張，這是認知作戰，也是壓力測試，「我要請各位務必要提高警覺，妥善因應」。

第三，我們要落實防疫，保持健康就是保持我們國軍的戰力。健康一定要顧好才能夠維持戰力。我們現在開放國軍弟兄施打公費疫苗，現在疫苗也都陸續到位，「我要請部長還有國防部、軍醫局儘速規劃，讓我們弟兄姊妹能夠依序施打，讓大家在崗位上有多一層的保護」。

此外，營區防疫更是重中之重，務必嚴格貫徹，不該有任何的失誤。絕對不要讓官兵在勤務之外，還要憂慮疫病跟疫情的風險。

她強調，防疫視同作戰，能打贏整場戰爭的，一定是準備充足、士氣高昂的部隊。「這一仗，我們一定會贏，也請大家跟我一起打贏這一仗。」

蔡英文表示，國家有需要的時候，看到國軍來了，就知道支援到了。這是很多國民的想法，也是我們國軍存在的意義，她再一次謝謝國軍在疫情中的辛苦付出，「我做為三軍統帥，以各位為榮，也請各位以國家人民為念，我們全力以赴」。

(中時 )