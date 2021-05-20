37歲黎姓女看護身材玲瓏有緻且外型俏麗，從古坑雇主家逃離後搭車到員林市一處出租套房接客，沒想到才3天就被逮。（員林警分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方入內後看見邱姓嫖客和賣淫的黎女全身光溜溜，當場查扣性交易現金和保險套、潤滑液等證物。（員林警分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林警方通知衛生局後，眾人大陣仗將賣淫的越南籍逃逸看護工送醫採檢，所幸快篩結果為陰性。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

員林警方通知衛生局後，眾人大陣仗將賣淫的越南籍逃逸看護工送醫採檢，所幸快篩結果為陰性。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

員林警方通知衛生局後，眾人大陣仗將賣淫的越南籍逃逸看護工送醫採檢，所幸快篩結果為陰性。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

正當新冠疫情全台拉警報，中央流行疫情指揮中心宣布全台升級三級警戒的同時，員林市市區一處出公寓租套房竟然還在偷偷從事陌生的「人與人的連結」！員林警方19日獲報前往埋伏，果然逮到33歲邱姓尋芳客、和全身光溜溜的37歲黎姓越南女子，全案依違反〈社會秩序維護法〉進行裁處。

新冠疫情在全國爆炸性散播，彰化縣因為有「葡萄盤商家族傳播鏈」快速散播，短短不到一周累計已有62例確診，光是葡萄盤商與其歌唱班就已迅速造成43人染疫，而歌唱班成員41人中更已有26人確診，「中標率」高達6成3，也讓溪湖鎮、埔心鄉和永靖鄉淪為疫情重災區，採取人流管制，市區宛如空城，大白天也不再有人聲鼎沸的場景。

不料，正當19日下午2點，中央流行疫情指揮中心指揮官透過直播宣布全台進入三級警戒時，住居在彰化縣人流管制3鄉鎮「疫區」的33歲邱男，竟忙著透過門路尋找性交易對象，並獨自往員林市區移動，警方獲報後趕往埋伏，邱姓嫖客進入套房15分鐘後，上前敲門臨檢，發現開門的越南籍黎女、和一臉錯愕躺在床上的邱男2人，早已全身脫個精光。

員林警分局偵查隊長鍾振邦表示，昨天下午接獲情資，指員林市南昌路一處老舊建物的出租套房內，疑似有外籍女子從事性交易，指派分隊長李文偉等人前往埋伏，果然見到邱男現身，待其入內後不久敲門臨檢，當場人贓俱獲，並查扣2500元性交易費用、保險套與潤滑液等證物。

邱男供稱，透過LINE加入好友後，循著對方指示前往該處從事全套性交易；而37歲黎女則被警方查出是被雲林縣古坑鄉雇主通報行蹤不明的逃逸看護移工，16日失聯後，17日獨自從雲林縣搭乘公車入住該處套房接客。

正值防疫全面第3級警戒，警方不敢大意，逮捕2人後立即採取消毒、防護等防疫措施，而黎女額溫竟達37.2度，警方立即通知衛生局將她送至員林基督教醫院自費採檢，所幸快篩結果為陰性。黎姓越南籍女子送員林基督教醫院快篩，所幸檢驗結果陰性。全案由警方依〈社會秩序維護法〉第80條裁罰。

(中時 )