全台疫情加劇、全國升為第三級警戒！為降低群聚感染風險，教育部宣布自5月19日起全台各級學校停止到校上課、改採線上教學。對許多家長來說，不只兼顧工作與孩子的上學品質是一大難題，如何在遠端工作之餘維護學童的網路安全也成為必要面臨的挑戰。網路資安廠商 Fortinet（NASDAQ：FTNT）呼籲，家長應及早教育學童關於網路安全的相關知識。居家防疫的同時，也應注意網路安全。

Fortient北亞區總經理陳鴻翔指出，「遠距學習代表著孩子們在家多數的時間都保持『連線』狀態，『線上放學』後，孩子們可能繼續收看網路節目、與同學電玩連線、或是瀏覽社群媒體。根據Fortinet觀察，隨著家用網路連線的設備數量增加，網路犯罪分子已經發現並利用公開的機會進行勒索軟體攻擊、竊取特定裝置中的機敏資訊並破壞學校的網路安全防護，甚至是散播危險內容、竊取相關個資或詐騙，家長需要特別注意。」

【從家長做起！Fortinet分享保護學童網路安全六妙招】

遠距工作者通常仰賴來自各項設備以及網路的相關資安解決方案免於各型態的網路攻擊，然而，那些資安解決方案通常有其極限，建構基礎網路資訊安全的知識才是實踐良好網路安全的根本之道，對長時間黏在3C螢幕的青少年更是。Fortinet建議家長應該充分了解學童在家可能面臨的網路安全威脅，並且與其討論網路安全的重要性。

一、保護線上個資隱私：教育孩子們不應該與線上的陌生人分享自己的真實姓名、居住地址或是其他個人身分訊息

二、列出學童在家應遵守的網路安全規定：例如可以存取的網站或是應用程式，以及需要家長許可才能進行的線上活動

三、知道你的孩子在線上與誰互動：確保孩子們知道他們不應該與線上認識的陌生人見面

四、認識網路詐騙：提醒孩子們應該特別留心惡意網站以及潛在的詐騙方式，例如各類釣魚網站以及不應該點擊不明連結、或打開來路不明的附件

五、提醒高強度密碼的重要性：確保家人與孩子們理解高強度密碼的重要性，並使用強而有區別的密碼。密碼不應該包含顯而易見的個資或是容易被取得的資訊。應該避免使用的密碼包括：生日、裝置設備預設的密碼、使用者名稱，或是有規則的密碼，例如1234、pAssword等

六、尋求家長協助：鼓勵孩子們遇到不確定是否應該存取的網站或是對於任何網路上的行為有疑慮時，應該要尋求家長的協助釐清

Fortinet也再次提醒所有家長務必定期進行系統以及設備更新，確保更新至最新的修補版本以抵抗惡意病毒與惡意軟體的攻擊，維護遠端工作以及遠距教學的資訊安全。

(科技)