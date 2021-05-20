櫃買中心20日表示，台股自去年以來，成交量值屢創歷史新高，吸引許多年輕人開戶並進場投資，股市投資人年輕化已成為趨勢。櫃買中心為培育證券市場未來人才，增進年輕人對資本市場及櫃買相關商品專業知識，近年來均針對大專生辦理證券投資教育宣導活動，以強化年輕人注意投資股市風險意識。

櫃買中心指出，今年度「大專生證券菁英種子培育營」，因應全球新冠疫情未歇，仍採線上辦理，自年5月20日起開放報名。活動提供精采線上課程，內容包含介紹我國資本市場發展狀況、櫃買特色商品及創新服務，並將邀請主管機關代表及業界專家講述年輕人如何投資理財與注意風險管理等。

櫃買中心表示，活動完全免費，歡迎各大專院校同學3至5人組隊，完成線上課程並錄製以櫃買商品為投資組合之簡報上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍將可獲頒獎金及獎狀，還有多項獎勵措施，請大專學子們多把握機會，踴躍報名組隊參賽。

(工商 )