南太平洋島國薩摩亞將暫停中國支持的港口發展項目。即將上任的新任女總理瑪塔法（Fiame Naomi Mata'afa）表示，薩摩亞對華債務已很多，難以想像當地人民需要這項價值1億美元的港口發展。

瑪塔法指出，薩摩亞是一個小國家，當地的港口及機場是為應付當地的需要，很難想像當地需要如此規模建議中的基建項目，尤其當地有更迫切的需要。但她表示，仍然期望與中國保持良好關係。

薩摩亞人口約20萬。中國目前是薩摩亞最大債主，佔當地債務約四成，即約1.6億美元。

之前領導薩摩亞約20年的伊拉埃帕（Tuilaepa Sailele Malielegaoi），一直與中國友好，但在上月的選舉中，伊拉埃帕所屬的政黨失去國會多數黨地位，分析認為部分原因與港口計劃有關。瑪塔法為前副總理，去年加入反對黨，預料最快於周五成立新政府。

當地與中國磋商有關這個港口發展項目正處最後階段，發展的設計及資金安排並未有透露。

(工商 )