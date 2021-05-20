日前有搭火車回台南確診者，台南市疫調至今僅找到4人同車，台南市體會實聯制可防堵疫調破口，行政院剛推出「疾管家」手機軟體APP，台南市20日立刻推動業者配合申請QR-CODE，首日已有347間商家配合。

台南市經發局長陳凱凌大推行政院系統，民眾到商家作實聯制有3種方式，第1種直接用手機的相機功能掃商家提供的QR-CODE，再按發送讓簡訊送出，第2種是加入「疾管家」手機軟體，以內部的照相功能拍攝QR-CODE再按送出。第3種若有長輩持非智慧型手機，只要用手機簡訊功能打上1922，輸入店家的QR-CODE數字碼，再按傳送，就可自動輸出。

台南市有上萬家商家，19日行政院QR-CODE版本啟動，台南市已有347家配合，陳凱凌表示，未來會持續推廣更多商家加入。

不只外出購物要實聯制，搭乘大眾運輸工具也要登記，台南市交通局長王銘德表示，新營、麻豆與台南客運轉運站，每輛公車與計程車都陸續建置行政院版QR-CODE，取代過去要民眾寫字留下個資的疑慮。

黃偉哲表示，1922簡訊免費，不存留個資，只會保留電話號碼，且在28天後自動清除，若有發生某個地區有疫情，那1922馬上可掌握去過那個商店的人，通知這些人去篩檢、隔離或者做自主健康管理，盡量做到防疫零缺口。

他提到日前從台北坐自強號到台南的確診者，因為沒有實聯制造成疫調困難，目前為止只勾稽到4人，非常容易形成防疫破口。

疫情嚴峻，全台疫苗一劑難求，台南市原本配有1萬2000多劑AZ疫苗，最近申請者爆量，剩下2000多劑量實際上也早被預約一空，黃偉哲表示，新一批疫苗將給第1線防疫的醫護人員優先施打。

台南市19日成立東區、新營兩處篩檢站，據台南市衛生局統計，已有40位自認高風險者前往篩檢，全為陰性，20日會在鹽水區、永康區陸續開設篩檢站。

最近被強制停業的17項娛樂行業，台南市財稅局長陳柏誠表示，會給予業者減免娛樂稅與房屋稅作為補償。

(中時 )