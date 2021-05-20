新北市長侯友宜今一早到三重社福中心視察各項民生物資整備狀況。（新北市府提供）

全台進入三級警戒，新北市長侯友宜今一早到三重社福中心視察各項民生物資整備狀況，侯友宜表示，很多艱苦人因為疫情期間低度活動，日子真的很難熬，這段時間市府提供2倍物資給需要幫助的弱勢族群，新北市防疫基金也已累計獲贈1億955萬多元，讓需要的弱勢民眾及時受到照顧，並給予第一線防疫人員最大的支持力量。

侯友宜今在三重社福中心劉彥伯帶領下，視察實物銀行內各項民生物資，包含泡麵、罐頭、調理包、尿布、奶粉等。另外還有紅十字會捐贈的2萬片醫療口罩及2500件隔離衣等防疫物資。

侯友宜表示，由於疫情進入三級管制，擔心弱勢民眾受到衝擊，家庭生計也連帶影響，要求民生物資要加倍送，避免外出感染風險，非常感謝社會各界企業、團體持續響應好日子愛心大平台防疫基金，像如是公益信託捐贈500萬元、某善心團體及企業捐贈600萬元、華夏社會公益協會也捐贈20萬元。

侯友宜說，從去年疫情發生以來，新北市防疫基金已累計獲贈1億955萬多元，讓需要的弱勢民眾及時受到照顧，並給予第一線防疫人員最大的支持力量。

現場一位陳姓中低收入戶因妻子過世，獨力撫養2名年幼子女，定期到三重社福中心領取實物銀行，侯友宜趨前關心，陳先生對於市府在疫情嚴峻期間加倍領取物資，頻向侯友宜致謝。

社會局長張錦麗補充，慈濟基金會在這波疫情中又捐贈3000箱的安心食物箱，笨港聖慈山也捐贈百人份的物資包，還有道家人文協會持續捐贈的嬰幼兒奶粉，都會加倍送給弱勢民眾，減少外出購物。

(中時 )