全國升級進入第三級防疫警戒，對於不依規定出門佩戴口罩的民眾，經勸阻不聽，都 會面臨裁罰的下場。（宜蘭警方提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎本土確診病例不斷增加擴散，全國也全面升級至第三級防疫警戒，強制民眾外出時都必須佩帶口罩，但依舊有民眾不甩防疫規定，就是不肯將口罩戴好戴滿，警方也祭出鐵腕，對於不守規定的民眾當場錄影採證，並填報移送記錄單，函報宜蘭縣政府衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

國內的本土確診病例節節升高，疫情已進入紅色警戒，但疫情如此嚴峻，依舊有民眾不當一回事，出門時就是不願意戴上口罩。

羅東警分局二結派出所所長吳泰駿、警員林暐翔在昨（19）日深夜11點多執行巡邏勤務時，巡經五結鄉向上路與台興路口，發現騎乘機車的28歲陳姓男子未依規定戴上口罩，立即攔查勸導。

陳姓男子宣稱，因為戴口罩會讓耳朵感覺不舒服，因此將口罩丟棄，身上也沒有準備其他的口罩可使用，所長吳泰駿立即依規定在現場完成錄影、錄音，並填報移送紀錄單，函報宜蘭縣政府衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

此外，三星警分局三星所所長林中弘、警員吳聖愷，則是在今（20）日清晨6點多巡邏時，在三星鄉中山路二段69號前看到廖姓男子沒有配戴口罩，立即趨前詢問，廖姓男子表示自己要前往體育場運動，並謊稱口袋內有準備口罩，但當員警完成勸導要離去時，發現廖某並沒有要戴上口罩的動作，再次上前詢問，廖某才坦承身上根本沒有口罩，警方隨即當場開立移送紀錄單，將函請衛生局依法裁罰。

(中時 )